İtfaiye haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşlara yangın ve deprem anında neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirici el broşürleri dağıttı.

Broşür dağıtımının yapıldığı Cemalettin Köklü Parkı önünde ayrıca itfaiye kıyafeti ile ekiplerin çalışmalarının yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan İtfaiye Amiri Emre Şimşek; "25 Eylul - 1 Ekim itfaiye haftası nedeniyle itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu anlatmak, yangın güvenlik önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak ve yangından korunma şekillerini açıklamak amacıyla ve bunun yanında itfaiye tarihinin 310. yılı, Bozüyük İtfaiye teşkilatımızın 100. yılı olması munasebetiyle burada icra ettiğimiz görevlerden esinlenen fotoğraf sergisi çalışması ve yangın deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili el broşürü dağıtımı yapmaktayız" dedi.