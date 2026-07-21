Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, devrilen otomobilin yakıt deposundan sızıntı olduğunu fark eden itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Olası bir yangın veya patlama tehlikesine karşı anında insiyatif kullanan ekipler, delinen depodaki sızıntıyı sıradışı bir yöntemle, sakız kullanarak geçici olarak tıkadı.

Bu pratik müdahale sayesinde yakıtın yola akması engellenerek büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Ekiplerin güvenliğe yönelik aldığı önlemlerin ardından araç yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.