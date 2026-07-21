Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda, devrilen otomobilin yakıt deposundan sızıntı olduğunu fark eden itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

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Olası bir yangın veya patlama tehlikesine karşı anında insiyatif kullanan ekipler, delinen depodaki sızıntıyı sıradışı bir yöntemle, sakız kullanarak geçici olarak tıkadı.

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Bu pratik müdahale sayesinde yakıtın yola akması engellenerek büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü. Ekiplerin güvenliğe yönelik aldığı önlemlerin ardından araç yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA