Göreve başlamasının ardından İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay, Kıdemli Üsteğmen Mehmet Durmuş'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Akpay, yeni görevine başlayan İlçe Jandarma Komutanı Durmuş'a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı temennisinde bulundu.

Ziyarette İnegöl'de yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, kamu kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Kıdemli Üsteğmen Mehmet Durmuş, İnegöl İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine resmen başlarken, ilçede güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla çalışmalarına başladı.