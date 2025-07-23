

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle Başkanımız Yavuz Uğurdağ’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisinin sağlığına kavuştuğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bilindiği gibi zorlu bir süreçte göreve geldik. Bir taraftan mali disiplini sağlarken diğer taraftan da transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu işin altından alnımızın akıyla çıkacağız. Geçmişte olduğu gibi bu zorlu süreçte de bizlere desteğini esirgemeyen Yavuz başkanımıza ve ticaret odası yönetimine teşekkür ederiz.”



İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Geçmiş olsun ziyaretinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Allah kimseyi sağlığından etmesin. Bizler her zaman İnegölspor’un yanındayız. İnşallah el birliği ile bu zorlu sürecin üstesinden geliriz. Sizlere görevinizde başarılar dilerim” şeklinde konuştu.