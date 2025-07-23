Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Erdem ve Bülent Eren’in koordinatörlüğünde başlatılan yeni sezon piyangosu bilet satışına başlandı.

Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ege, kazanma olasılığı yüksek bir piyango hazırladıklarını söyledi.

Ege, “Özel olarak bastırılan 100 adet bilet 28 Eylül 2025 Pazar gününe kadar satışta kalacak. Milli Piyango İdaresi’nin 29 Eylül Pazartesi günü saat 17.30’da yapacağı çekilişe göre ödüllerimiz sahiplerini bulacak. En büyük ikramiyenin son 2 rakamını tutturana Mehmet Ege İnşaatın güvencesi ile Meta Suites Evlerinden 60 m2, 1+1 daire hediye edeceğiz. Yine aynı gün en büyük ikinci ikramiyenin son 2 numarasını tutturana Luxer firmasının güvencesi ile modern ve şık bir çekme karavan, en büyük 3. ikramiyenin son 2 numarasını tutturana ise Hedef Avm güvencesi ile Kral marka şarjlı motosiklet hediyemiz olacak. Bilet alan herkese ayrıca forma hediyemiz olacak” diye konuştu.

Bu arada Kafkasspor yeni sezon piyango biletini almak isteyenlerin Kafkasspor Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Eren ve Deniz Erdem’le irtibata geçebileceği açıklandı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT