İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası aralarında yaptıkları anlaşma gereği, İnegöl TSO üyelerine, Yenişehir Havalimanında BTSO Lojistik A.Ş. Gümrüklü alanı olan Geçici Depolama alanlarının kullanımında işlem tarifesi üzerinden %20 indirimli faydalanma imkanı verildi.

Anlaşma kapsamında; İnegöl TSO üyelerine 3.000 m2 gümrüklü kapalı alan, ETGB kapsamında ithalat ve ihracat işlemleri, 10.000 m2 açık alan, 4 adet 50 m2 0 – (-30) ayarlanabilir soğuk hava deposundan indirimli faydalanma imkanı sağlandı. Ayrıca geçici depolama alanının Deniz, Kara ve Hava yolu ile gelen gümrüklü mallar için de kullanılabilme imkanı vardır.

İTSO üyelerinin protokol kapsamındaki indirim imkanından faydalanabilmeleri için BTSO Lojistik A.Ş.’ye Faaliyet Belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti) ile başvurmaları gerekmektedir.