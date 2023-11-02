BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) verilerine göre, Türkiye genelinde dolar ve lira cinsinden mevduat dağılımı analiz edildi. Bu analize göre, Türkiye'deki toplam lira mevduatının yüzde 64,9'uyla birinci sırada İstanbul bulunuyor. Buna karşın, Bursa 5. sıraya yerleşti.

Analiz sonuçlarına göre, Türkiye'deki toplam lira mevduatının 7 trilyon 641,1 milyar lira olduğu tespit edildi. Bu miktarın 4 trilyon 712,9 milyar lirası döviz cinsinden mevduatlardan oluşuyor. 2022 sonuna kıyasla, TL mevduatları yüzde 64 oranında artarak enflasyonun üzerinde bir büyüme kaydederken, döviz mevduatının TL cinsinden tutarı yüzde 31,1 oranında büyüme gösterdi.

2022 yılında TÜFE bazında yüzde 49,86 olan dokuz aylık enflasyon, TL mevduatlarda 'reel' olarak yüzde 9,4 artışa işaret ediyor. Ancak, döviz mevduatının reel büyümesi, kur farkı da dahil olmak üzere yüzde 12,5 daraldı. 2022 sonunda toplam mevduatın yüzde 43,6'sını oluşturan döviz hesaplarının payı ise yüzde 38,2'ye gerileyerek 5,4 puan düşüş kaydetti.

Ülke genelinde toplam yurt içi mevduatın yüzde 44,9'u, nüfus ve ekonomik büyüklüğü dolayısıyla İstanbul'da bulunuyor. İstanbul, toplam TL mevduatın yüzde 44,3'ünü ve döviz mevduatının yüzde 45,9'unu elinde tutuyor. İstanbul'u toplam mevduat hacminde Ankara ve İzmir takip ediyor.

En fazla mevduata sahip ilk on il arasında sırasıyla Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Muğla, Konya ve Gaziantep bulunuyor. En az mevduata sahip iller ise Bayburt (2,9 milyar lira), Ardahan (yaklaşık 3,6 milyon lira), Hakkâri (4,1 milyar lira), Kilis (4,5 milyar lira) ve Gümüşhane (6,2 milyar lira) olarak belirlendi.

Dövizin payının en yüksek olduğu il, yüzde 48,9 ile Aksaray. Aksaray, dolarizasyon oranında yaşanan 8,8 puanlık düşüşe rağmen liderliğini sürdürüyor. Dövizin payında Aksaray'ı yüzde 46,4 ile Nevşehir ve Kırşehir, yüzde 46,2 ile Yozgat, yüzde 45,4 ile Kütahya takip ediyor. Yalova, Bayburt, Karaman ve Elâzığ da dövizin payının yüksek olduğu ilk on il arasında yer alıyor.