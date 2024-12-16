"Tecrübeyle Güçlenen Girişiminle Büyü" sloganıyla İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda proje tanıtıldı.

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Hikmet Sami Yıldırımhan, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Kent Gönüllüleri Yönetim Kurulu ile kadınlar ve öğrenciler katıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Özlem Çelik, "Projenin çıkış noktasında Türkiye odalar ve Borsalar birliğinin kadın girişimciler kurulları ve üniversitelerin ortak projeler hazırlayarak sanayi ve akademi iş birliği ile geleceğin bilişimci kadınlarının yetiştirilmesi yer almaktadır. Projemiz üniversiteli kızlarımız için girişimcilik ve mesleki gelişim desteği sunmayı amaçlamak da olup Tecrübeyle güçlen gelişiminle büyü sloganıyla ortaya çıkmıştır. Proje kapsamında öncelikli olarak son sınıfta öğrenim gören ve eğitim öğretim hayatını tamamlayacak iş yaşamına atılmaya hazırlanan kız öğrencilerimize yönelik olarak çalışmalar planlanmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin iş dünyasına uyum sağlamalarını, öz güven ve öz saygı kazanmalarını, profesyonel yaklaşımlar geliştirmelerini ve gerektiğinde bu kazanımlarını kendi girişimlerinde uygulamalarını desteklemeyi dileklemektedir.

Bu proje kız öğrencilerin iş dünyasına daha hazırlıklı bir şekilde adım atmalarını sağlamak ve potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir vizyonla tasarlanmıştır. Bu projeyle farklı sektörlerdeki profosyenellerle bir araya gelmeleri, öğrencilere hem ilham verici hemde kariyeri yolculuğunda önemli bir rehberlik sağlayacaktır. Ulusal ve uluslararası deneyim kazanmaları öğrencilerin özgüvenlerini arttırarak onları geleceğin güçlü girişimcileri ve liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu projeyi kendileriyle paylaştığımız ilk günden beri bizimle aynı heyecanı yaşayan ve bize destek veren kıymetli hocalarımıza ve İnegöl ticaret ve sanayi odası başkanımıza ve yönetim kuruluna şahsım ve kurul arkadaşlarım adına teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.

Projemin detay kısmını birazdan Cihat hocam ve Yeliz hocam birlikte yapacaklar. Son söz olarak da sevgili öğrencilerimize seslenmek istiyorum .

Kendi hikayenizi yazmaya bugünden başlayın çünkü geleceğiniz sizin ellerinizde hayallerinizin peşinden koşun ve asla vazgeçmeyin projenin tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise," Tabii şimdi İnegöl ticaret ve sanayi odasındayız ve İnegöl'deyiz. Üretimin ihracatın istihdamın çok önemli olduğu bir merkezdeyiz. Aslında Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdeyiz.İhracat ve üretim açısından başta mobilya sektörü olmak üzere tüm sektörlerimiz aktif ve faal olan bir ekonomi içerisinde. Ancak bu noktada tabii ki girişimcilerimiz patronlarımız iş sahiplerimiz yöneticilerimiz Real sektörün hep içerisindeler gençlerimizin de Real sektörün içerisine eğitimleri ile birlikte aslında monte etmek adapte etmek bizim için çok önemli bu noktada zaten yıllardan beri özellikle hem Bursa'da hem de TOGG'da İnegöl ticaret ve sanayi odasının büyük bir özveri ile ve projelerle temsil eden Ben kadın İnegöl girişimciler kurulumuza daha önceki başkan ve yöneticilerimize ve bugün de Özlem hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zorlandığımız bir alan bu bizim açıkçası biliyorsunuz Bizim İnegöl ticaret sanayi eğitim odası vakfı ile birlikte mesleki eğitime çok ciddi katkılar sağlıyoruz destek veriyoruz programlar gerçekleştiriyoruz gençlerimizle buluşmaya çalışıyoruz bu noktada da kadın girişimcilerimizle kızlarımızla bugün bir araya geldik ve en yoğun toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Burası için özellikle başta Bursa İnegöl olmak üzere ben başkanlarımıza ve yönetim kuruluna öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize ticaret sanayi üretimin içine çekmemiz gerekiyor. Mesleki eğitimi ailelerimizle birlikte bilinçlendirip gençlerimizle bilinçlendirip mesleki eğitimi özellikle özendirmemiz gerekiyor. Tercih etmelerini sağlamamız gerekiyor çünkü biz şunda eminiz ki bu alanda başarıyı sağlayamazsak önümüzdeki yıllarda gerçekten çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağız bu da önümüzde net bir şekilde duruyor. Onun için bu projeler bu programlar çok önemli hem kurumlarımız için hem de gençlerimiz için çok önemli Ben gençlerimize de hassasiyetle rica ediyorum lütfen bu proje ve programlara destek verin katılın bilgi sahibi olun araştırın biz ulaşamazsak siz bize ulaşın hep birlikte birbirimize katkı sağlamaya çalışalım düşüncesindeyiz. Ben tekrardan başta kaymakamımız belediye başkanımız olmak üzere bizi burada yalnız bırakmayan mülki amirlerimizle de teşekkür ediyorum kadın girişimciler Bursa İnegöl başkanlarımıza tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.



Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl çok kıymetli çok değerli bursamız keza aynı şekilde. Ülkemizin aslında bir fırsatlar ülkesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece göremediklerimizi farkında olmadıklarımızı iyileştirip yolumuza son hızla devam edebiliriz fırsatlarımızla ben bunu yerel yönetimler tarafından kendi fırsatlarını gördüğünü ifade etmek istiyorum. Şehrimize şöyle bir avantajı var bu şehir ihracat yapabilen bir şehir üretim yapabilen bir şehir ve dolayısıyla buradan daha katma değerli işler çıkabilir , daha kıymetli işler çıkabilir.

Bunları hanımefendilerin eliyle kadınların eliyle olgunlaştırdığımızda çok daha farklı dokunuşlarla daha yeni ve farklı alanlara da geçebiliriz.

Var olan alanlarda da daha kıymetli paydalar üretebiliriz. Özellikle Almanya örneğini Türkiye'de mukayese etmeyi seviyorum. Araştırmalar da yapıyoruz bu konuda şunu gördüm geçtiğimiz gün bir yayın paylaşıldı. Almanya'nın ilk 10 en yüksek şirketi ile Türkiye'nin ciroları yüksek en iyi ilk 10 şirketini mukayese ediyor aradaki Park tam 14 kat.

Nüfuslarımız birbirine çok benzer onlar da 80 85 milyon bandında bizde buralardayız ama. Baktığımız zaman tarihsel süreçlerde hemen hemen aynı süreçleri yaşamışız fakat Türkiye'de ne olduysa bir şeyler intikaya uğramış. Ara vermişiz mola vermiş ya da bizi olmaması gereken bir takım şeylerle oyalamışlar meşgul etmişler bunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. Peki bundan sonrası için ne yapabiliriz. Artık fırsatlarımız çok daha yakın ve kolayımızda. Veriye kolay erişebiliyoruz, ulaşabiliyoruz verilerin işlevi İnşallah o verilerden yeni iş fırsatları yeni girişimcilerden yeni fırsatlara startuplar yeni startuplar ünyeon markalara dönüşebilir. Bu fırsatlar herkes için var. Fakat bu fırsatları kim erişecek ulaşmak isteyenler erişecek.

İnşallah tabii üzerinde çalıştığımız bazı konular var örneğin sağ olsun cihat hocamız da markalama üzerine İnegöl markasını hep birlikte detaylı bir toplantı gerçekleştireceğiz ama İnegöl'ün marka değerini arttırmak için neler yapmalıyız? Bu markalama kısmı önemli bir yandan bunun altını dolduruyor olalım, bir yandan tabii girişimcilikle ilgili fırsatlar vermeliyiz bugün sizlere verdiğimiz gibi bu fırsatla ticaret odalarımız belediyelerimiz farklı girişimcilik düşüncesi olan kurum kuruluşlar olabilir bunları çünkü holdingler çok iyi beceriyor bunu ifade edeyim bu fırsatları kendi lehine kazanmak istiyor ve onların adı kendilerine göre ayarlıyorlar tabii girişimcilik merkezini kurmakla beraber aynı zamanda girişim fonlarını da oluşturmak lazım onları fonlamamız gerekiyor. İnşallah bunların hepsini arka planda çalışmaya devam edelim. Ben buradan çok güzel fırsatlar çıkacağını düşünüyorum bunların farkında olanlar var olmayanlar var olanlar en azından buradan hızlı hızlı yoluna devam edecektir.

Ama ben İnegöl üzerindeki bu çalışma için başta Özlem hanım'a çok teşekkür ediyorum kıymetli ticaret odası başkanımıza çok teşekkür ediyorum, paydaş olan üniversitemize ve tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok değerli öğrenci arkadaşlarımız için bir fırsat oluşturuyoruz vallahi onlar da bu fırsatı alıp en güzel şekilde istifade edecekler. Tekrar programımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaymakam Eren Arslan da,"Bu güzel program için bir aradayız. Çok şey söylendi. Çok şey de söylenebilir. Bende birkaç kelime ile ifade etmek istiyorum. Öncelikle şehrimizin üretim gücüyle çok örtüşen bir akademik modelimiz, bununla örtüşen bir istihdam modelimiz var. Bu şehir hakikaten üreten, istihdamı artıran, ülke ekonomisine katma değer sağlayan bir şehir. Gençlerimiz, öğrencilerimizde bu anlamda çok şanslılar. Böyle bir şehirde akademik eğitim almaları, bu program gibi kıymetli programlara katılarak kendilerini geliştirmeleri, tecrübe kazanmaları gelecek adına çok önemli. Konunun diğer boyutu kadınlarımızın bu işin içinde olması. Kadınlarımızın elinin değdiği her iş daha güzelleşiyor, mükemmel yapılıyor. Ben emeği geçen Girişimci Kadınlar Kurulu'nu tebrik ediyorum. Başkanımıza bu fırsatı oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Gençlerimizde okulda aldığı bilgilerle buradaki tecrübeyi ilave ederek çok daha önemli sonuçları elde edecekler diyorum. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Meslek Yüksekokulu akademisyenleri Yeliz Okşak ve Cihat Doğan proje hakkında bilgiler verdiler