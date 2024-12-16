Haciz kapsamında bu belediyelerin mevduat ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Haciz uygulanan belediyeler arasında Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi yer alıyor.

SGK'ya en yüksek prim borcuna sahip olan belediye, 5 milyar 700 milyon TL borçla Ankara Büyükşehir Belediyesi oldu. Ankara’yı 5 milyar 300 milyon TL ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar 300 milyon TL ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 3 milyar TL ile Adana Büyükşehir Belediyesi, 1,8 milyar TL ile Şişli Belediyesi ve 1 milyar TL ile Mersin Büyükşehir Belediyesi takip ediyor.

HESAPLARA BLOKE KOYULDU



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yapılan tüm uyarılara rağmen SGK prim borçlarını ödemeyen, en fazla prim borcu bulunan CHP'li Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke koydurdu. Blokelerin belediyelere ait iştirak şirketlerinin hesaplarına koyulduğu da öğrenildi.