Arslan'ın istifası parti içindeki yaprak dökümünü hızlandırıyor. İYİ Parti, önümüzdeki yerel seçimlerde 'hür ve müstakil' katılım sağlama kararı almıştı; ancak bu kararın ardından istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Milletvekili Yüksel Arslan'ın İstifası ve Akşener'e Yapılan İttifak Önerisi!

Yüksel Arslan'ın istifasının ardında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyen parti içindeki bazı isimlerin etkisi olduğu belirtiliyor. Arslan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik "ittifak yapılması" önerisini ilettiğini ifade ederek kendi çabalarının parti içinde olumsuz bir şekilde değerlendirilmesini üzücü bulduğunu belirtti. Arslan, 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından başlayan siyasi ittifak tartışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak İYİ Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine ittifaksız girmeye karar verdiğini hatırlattı.

Ancak Ankara'da partisinin tabanının iradesini koruyacak bir iş birliği kararı alınması için çaba sarf ettiğini belirten Arslan, partisinin yetkili organları ve Genel Başkan Meral Akşener'in bilgisi dahilinde Ankara için olumlu bir sonuç alınması için çaba gösterdiğini ifade etti. Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerinin parti içindeki gerilimi artırdığı belirtiliyor.

Akşener'in "kazanalım diye ağzımı açmadım" şeklindeki ifadeleri parti içindeki bazı üyelerin tepkisini çekti. Mansur Yavaş ise İYİ Parti'nin daha güçlü olması konusunda senaryo ve fikir konuştuklarını ancak İYİ Parti'nin bilgisi dahilinde olmayan bir faaliyet içinde olmadıklarını vurgulayarak partinin içine karışmak ve operasyon yapmak istemediklerini belirtti. Bu gelişmeler İYİ Parti içindeki siyasi dinamikleri ve parti içi ilişkileri daha da karmaşık hale getireceğe benziyor.