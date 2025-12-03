Gram altın alışta 5.768 TL, satışta 5.847 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği 22 ayar bilezik fiyatı, Kapalıçarşı ekranında alış 5.273 TL, satış 5.518 TL olarak yer aldı. Mücevher sektöründe sık kullanılan 14 ayar altın ise alış 3.186 TL, satış 4.289 TL düzeyinde.

Çeyrek altın tarafında da hareketlilik sürüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın alış 9.450 TL, satış 9.532 TL seviyesinde işlem görüyor. Eski çeyrek altın fiyatları ise alış 9.305 TL, satış 9.450 TL olarak kaydedildi.

Yarım altın yatırımcısı için piyasada alış 18.900 TL, satış 19.063 TL fiyatları öne çıkarken; tam altında rakamlar alış 37.684 TL, satış 37.975 TL şeklinde.