

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 şahsa ait aracı takibe aldı. Araçta yapılan aramada bidonlar içinde bin 200 litre etil alkol bulundu.

Etil alkolün sahte içki imalatında kullanılmak üzere taşındığı değerlendirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceğini ve bu tür faaliyetlere göz açtırılmayacağını açıkladı.

Kaynak: İHA