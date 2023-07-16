İYİ Parti İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, son yapılan ÖTV zamlarının ‘şok edici’ etkisinin akaryakıt başta olmak üzere pek çok sektörde ortaya çıkmaya başladığına değinerek, “Bu kararlar, AKP iktidarının ülke ekonomisini iflas ettirdiğinin ilanıdır” dedi.BURSA (İGFA) - 14 Mayıs seçimlerinden bu yana geçen iki ay gibi çok kısa sayılabilecek süre içinde; benzine yüzde 70 zam geldiğine, Doların da yüzde 35 arttığına değinen Dr. Mehmet Hasanoğlu, “Genel seçimlerde göz boyadığını ısrarla söylediğimiz, sorunları ötelediğini ve vatandaşı kandırdığını üzerine basa basa vurgulayarak milletimizi uyarmaya çalıştığımız AK Parti iktidarı gerçek yüzünü göstermeye başladı.

"Çok değil daha iki ay önce 19.58 TL olan Dolar, bugün 26.12’ye dayandı ve tam yüzde 35’lik artışla, nerede duracağı bilinmez bir zirveye doğru koşuyor. Bundan sonra daha neler olabileceğini artık bir düşünün" Başkan Hasanoğlu, "İşte ÖTV’deki artış şimdilik sadece akaryakıttaki ‘şok edici’ zamla kendini gösterdi. 14 Mayıs'ta Sandığa gittiğimizde benzin 21.14 TL idi. Bugün tam tamına 35.90 TL oldu. İki aylık artışın oranı yüzde 70 ve bu rakam herhalde bir dünya rekorudur. Oysa aynı o sandık gününde, en düşük emekli maaşı 7500 TL idi. Bugüne baktığımızda sahipsiz bırakıldığını gördüğümüz emeklinin maaşı, yüzde 25’lik zama rağmen halen daha 7.500 TL. Nasıl? Şaka gibi değil mi!.. Emekliye verilen %25 zammı tek kalemde geri almak bu olsa gerek. Yapılan ÖTV düzenlemesi ile benzine sadece bir gecede net %22.5 zam geldi. Diyecekler ki emeklilerin kaçının arabası var? Bende diyeceğim ki, otomobili olmayan marketten, marketten, manavdan, pazardan alışveriş yapmıyor mu? Şimdi satın aldığı tüm bu ürünlerin nakliyesinde benzin değil de su mu kullanılacak? diye konuştu.

"Akaryakıta zam geldiğinde iğneden ipliğe her ürünün fiyatı artmıyor mu"diyen Hasanoğlu, isyan dolu açıklamasında, "Seçim döneminde birileri meydanlarda ne demişti, hatırlıyor musunuz? ‘Size bir sır vereyim mi? Ama aramızda kalsın. Temmuz'da ülkemizin ekonomisi öyle bir uçacak, öyle bir şaha kalkacak ki, Almanya'sı da, Fransa'sı da, Amerika'sı da hepsi kıskanacak’ demişti değil mi? Yoksa o arabalar, o dönemde verilen bu gaz ile mi çalışacak!.. Kimse kusura bakmasın o süreçte biz çok uyardık ama siz böyle karar verdiniz! Zam rekortmeni AKP iktidarı da ne yaptı? Ağır faturayı yine millete çıkararak ödülü vatandaşa işte böyle verdi!." ifadelerini kullandı.