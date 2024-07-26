Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, 26 Temmuz “Hasat Bayramı” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Av. Tekin mesajında; “Hasat, başta insanlar olmak üzere birçok canlının hayatlarını sürdürmesinde olmazsa olmazları olan Buğdayından Pirincine, Elmasından Üzümüne… olgunlaşan çeşitli ürünlerin bizlere sunulması olan bir “Hasat” mevsiminin daha bayramını kutluyoruz. Unutmayalım ki, her hasatta alın terinin, her üründe emeğin izi vardır. Çiftçilerimizin alın teriyle yeşeren tarlalar, bağlar, bahçeler ihtiyacımızı karşılar ve geleceğimizi aydınlatır” şeklinde konuştu.

Av. Sinan Tekin devamla; “15-20 yıl öncesine kadar Tarım ve Hayvancılıkta Dünya’da kendi kendine yeten 7 ülkeden biri iken, bugün etinden samanına varıncaya kadar ithal eden bir ülke haline geldik. Bu durum ülkemiz için içler acısı! Teknik, teknoloji ve sanayide büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemiz, Tarım ve Hayvancılık konusunda da yanlış politikalarla aynı duruma getirildi. Bu konu iktidarın öncelikle ele alacağı konulardan biri olmalı ve iktidarı ile muhalefeti ile ve de sahasında uzman ehil kişileri ile oluşturulacak heyet ile bu konuda çözüm aranmalıdır. Yapılacak planlamalar çiftçiye yön ve destek verilmelidir. Aksi halde ekim her geçen gün azalır ve topraklarımız da ayağımızın altından kayar gider!” ifadelerini kullandı.

Hollanda ülkesinden bir misal veren Av. Tekin, “18 milyon nüfusa sahip Hollanda’nın toprağı bizim Konya İlimizin toprağı kadar! Ama yılda yaklaşık 100 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapıyor! Dünya çiçek ihracatında yüzde 49’luk pay Hollanda’nın! Halbuki, Hollanda “Gül”ü ecdat Osmanlı’dan alıp yetiştirmeye başlamıştı” hatırlatmasını yaparak, “unutmayalım ki, her hasatta yeni umutlar yeşerir, her üründe emek ve sevgi hayat bulur. Bu konuda iktidar elini çabuk tutarak çiftçimizi bu günlere götürmesi için adımlar atması umuduyla tüm Çiftçilerimizin Hasat Bayramı”nı kutluyor, nice bereketli günlere/yıllara kavuşmalarını diliyorum.” dedi.