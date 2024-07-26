Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe'yi ziyaret etti. Ayrıca, yine Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Lokantası'nda yemek yedi. Özel, "Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın, seçimde elde ettiği başarıyı hizmetleri ve çalışmaları ile devam ettiriyor" dedi.

Bursa'daki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştiren Özel, Osmangazi Belediyesi'nin projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Osmangazi Meydanı'ndaki Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni ziyaret eden Özel, mekan ve kitapları inceledi. Ardından Genç Kafe'ye geçen Özel, kahve makinesinin başına geçerek kendisi için hazırlanan kahvenin tadına baktı. Kahvenin ödemesini Başkan Aydın'dan aldığı kredi kartı ile yapan Özel, ödemesi yapılan kahvelerin askıda kahve olarak dağıtılmasını istedi. Son olarak, Halk Lokantası'nda yemek sırasına girerek günün menüsünü yedi.

Özgür Özel, kütüphane, kafe ve lokantayı çok başarılı ve güzel bulduğunu belirterek, "Yeni nesil kütüphaneler, gençlerimizin bizlerden en çok istediği hizmetlerin başında geliyor. Erkan Aydın hızlı karar veren ve çabuk harekete geçen bir yapıya sahip. Kütüphanenin ortamını, kafenin fiyatlarını ve Halk Lokantası'nın yemeklerini beğendim. Erkan Aydın'ın çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Özel'in Osmangazi gezisindeki son durağı Osmangazi Belediyesi oldu. Başkan Erkan Aydın, Özel'e belediyenin mevcut ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Özel, Osmangazi'nin Erkan Aydın döneminde hak ettiği hizmetlere kavuşacağını belirtti. Günün anısına Başkan Aydın, Özel'e Bursa'yı ve Osmangazi'yi simgeleyen hediyeler ve 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.