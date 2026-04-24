İl başkanlık binasında düzenlenen buluşmaya, Genel Sekreter Osman Ertürk Özel ile Bursa Milletvekili Hasan Toktaş katıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Bursa’da Mudanya ve Osmangazi ilçe başkanlarının görevden alınmasının ardından Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Orhaneli ve Büyükorhan ilçe başkanları da istifa ettiklerini duyurmuştu. Toplantıda söz alan Osman Ertürk Özel, Bursa teşkilatında yaşanan bu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BURSA'DA MİLLETİN OYLARI HEBA EDİLDİ"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, "Bursa'da trafik ve su sorunu başta olmak üzere ciddi problemler bulunuyor. Kentin ekonomik yapısında da hem işverenler hem de istihdam açısından önemli sıkıntılar yaşanıyor. Kamu kesiminin de benzer şekilde ciddi sorunları var. Bunun yanı sıra, Bursa'da tıpkı Türkiye genelinde olduğu gibi hukuka dair önemli problemler oluşmuş durumda. Açıkçası Bursa bu konuda mağdur edildi; milletin oyları adeta heba edildi. Hukukun zedelenmesi kabul edilemez. Bursa'da bu durum ne yazık ki geçici çözümlerle geçiştirildi" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Bursaspor'un geçtiğimiz günlerde yaşadığı şampiyonluk için tebrik ederek sözlerine başladı. Özel, "Programlarımızla sahadayız. Sadece bugün, İYİ Parti genel başkan yardımcılarının katılımıyla 11 il programı gerçekleştiriyoruz. Bu programları belirli bir plan ve mantık çerçevesinde hayata geçiriyoruz. Nisan ayı tamamlandığında toplam 36 il programını tamamlamış olacağız. Mayıs ayı için ise hedefimiz 53 il programına ulaşmak; bu programların bir kısmı mükerrer nitelikte olacak. Bunun yanı sıra, bugün ve yarın parti genel merkezimizde eğitim alan Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerimizden oluşan parti içi eğitimcilerimiz, il teşkilatlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerine başlayacak. Ayrıca bu 53 ile ek olarak 25 ilde daha parti içi eğitim çalışmalarını sürdüreceğiz. Faiz politikalarının ortaya çıkardığı sonuçlar, ekonomiyi bir dar boğaza sürüklüyor. Talebi kısarak enflasyonu düşürme yaklaşımı ise ne yazık ki başarısız olmaya mahkûm görünüyor. Bu genel ekonomik tablonun Bursa'ya nasıl yansıdığına bakmak gerekiyor. Bursa, birçok açıdan Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri. Sosyoekonomik göstergeleri, sanayisi, ticareti ve üretim hacmiyle ülkenin yıldız kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bugün bu potansiyelini yeterince yansıtabildiğini söylemek zor. Üretim hacmi güçlü olsa da 2026 yılına yakışır şekilde yeşil ve dijital dönüşümde gerekli adımların yeterince atılamadığı görülüyor. Bursa, eski usul üretim yapısıyla genel tablo içinde bir başarı örneği gibi görünse de aslında dönüşüm konusunda geride kalıyor" ifadelerini kullandı.

Özel, kentin en önemli başlıklarından birinin deprem riski ve kentsel dönüşüm olduğunu belirterek, hem ulusal raporlarda hem de yerel aktörlerin analizlerinde bu konunun sıkça vurgulandığını ifade etti. Özel, "Gerek ulusal raporlarda gerekse yerel aktörlerin değerlendirmelerinde kentsel dönüşümün önemi vurgulansa da, artan inşaat maliyetleri nedeniyle sürecin yeterince hızlı ilerlemediği anlaşılıyor. Ulaşım ve trafik de Bursa'nın çözüm bekleyen başlıkları arasında yer alıyor. Yeni yol planlamaları, kent içi hareketliliğin doğru yönetimi ve toplu taşıma organizasyonunda eksiklikler dikkat çekiyor. Öte yandan Bursa, aynı zamanda önemli bir tarım kenti. Ancak tarım arazilerinin kentleşme ve sanayi baskısı altında olduğu görülüyor. Bu durum, kentin tarımsal kimliğinin zayıflamasına yol açıyor. Ayrıca sosyoekonomik göstergeler, Bursa'da ilçeler arasında ciddi kalkınma farkları bulunduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımların ilçe bazlı planlanması ve bölgesel teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Hem Türkiye geneli hem de Bursa özelinde değerlendirildiğinde, ekonomik tabloya dair öne çıkan başlıklar bu şekilde özetlenebilir" şeklinde konuştu.

"PARTİDE FARKLI GÖRÜŞLERİN ORTAYA ÇIKMASI DEMOKRATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Özel, İYİ Parti Bursa İl Başkanlığı’nda yaşanan görevden almalar ve peş peşe gelen istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Parti, kurulduktan sonra da demokrasiye dair önemli örnekler vermiştir. Kurucu genel başkanın aday olmadığı bir süreçte alınan kararın siyasi sorumluluğunu üstlenmesi ve ardından gelen kongrelerde çok adaylı yarışların, herhangi bir gerilim yaşanmadan tamamlanması bunun göstergesidir. Nitekim son kongrede üç aday yarışmış ve mevcut genel başkan seçilmiştir. Bu nedenle, kongrelerde taraf olmak ya da farklı adayları desteklemek, İYİ Parti içinde sonrasında alınacak kararlara olumsuz bir etki yaratmaz. Parti içi görev dağılımları da bunun en somut örneklerini barındırır. Bursa özelinde yaşanan gelişmelere bakıldığında ise, böyle bir kararın parti hiyerarşisi içinde, ilgili tüm kademelerin bilgisi dahilinde alınmış olması kuvvetle muhtemeldir. Bu tür tasarrufların basit gerekçelere dayanmadığını da belirtmek gerekir. Öte yandan görevden almalar kadar istifalar da demokratik süreçlerin doğal bir parçasıdır ve tek taraflı bir irade beyanıdır. Bursa teşkilatına baktığımızda, partinin en güçlü ve başarılı yapılarından biri olduğunu söylemek mümkün. Bu durum yalnızca ana kademe için değil, gençlik yapılanması için de geçerlidir. Sonuç olarak, parti içinde zaman zaman farklı görüşlerin ortaya çıkması, tepkilerin dile getirilmesi ya da çeşitli kararların tartışılması, bir krizden ziyade demokratik işleyişin göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Nasıl ki diğer partilerde ses çıkmaması her şeyin sorunsuz olduğu anlamına gelmiyorsa, İYİ Parti içinde dile getirilen görüşler de bir sorun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır" dedi.