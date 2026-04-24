CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Bursa Çevre Otoyolu’nun özelleştirilmesinin planlandığını öne sürdü. Yavuzyılmaz, bu durumda otoyolun ücretli hale gelmesiyle birlikte geçiş ücretinin 113 TL’ye yükselebileceğini iddia etti.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tüm Bursalıların ve yolu Bursa’dan geçenlerin dikkatine! AKP şimdi de gözünü Bursa’daki ücretsiz otoyollara dikti! 14.Karayolları Bölgesindeki, kamunun ücretsiz olarak işlettiği Bursa Çevre Otoyolu ile ilgili; 2026 yılında yapılan ihalelere ‘Özelleştirme maddesi’ eklendiğini belgesiyle tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında; Özelleştirildikten sonra Bursa Çevre Yolundaki araç geçiş ücreti gemlik Ayrımı ve İnegöl Ayrımı arası: 113 TL olacak! Bu özelleştirme planı, soygun planıdır! Sözkonusu yolun uzunluğu bağlantı yolları dahil toplam 34 km. 2025 yılında Bursa Çevre Yolundaki araç geçiş sayısı: 11 Milyon 417 Bin adet.

Bursa Çevre Yolunun 2026 itibariyle özelleştirilmesi gerçekleşirse şirket, bu otoyolları, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyolların ortalama kilometre başına araç geçiş fiyatlarıyla işlettiğinde; Şirketin bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 958 Milyon 754 Bin Lira olacak! 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar: 24 Milyar Lira! Bunun adı soygundur! Yolların maliyetini önce vatandaşa vergi yoluyla ödetip sonra bu yolları özelleştirip vatandaşa ücretli hale getirmek dolandırıcılıktır!"