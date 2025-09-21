İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı Recep Bayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“ Bugün delege seçimimiz vardı. Onunla ilgili Ílçe Başkanımız Recep Bayrak' ın basın açıklamasıdır;

Bugün İnegöl’ümüzde, partimizin demokrasiye olan inancını bir kez daha göstererek delege seçimlerimizi büyük bir katılımla gerçekleştirdik. Merkez ve kırsal mahallelerimizde üyelerimiz sandık başına giderek, yaklaşan ilçe kongremizde oy kullanacak 400 delegemizi belirledi.

Bu süreç, sadece bir seçim değil, aynı zamanda partimizin temelini oluşturan katılımcı demokrasinin ve ortak aklın bir yansımasıdır. Tüm üyelerimize göstermiş oldukları ilgi ve katkı için yürekten teşekkür ediyorum.

Delege seçimlerimize bugün teşrif ederek bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız, Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Selcan Taşçı’ya ve Bursa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Türkoğlu’na da teşekkür ediyoruz. Ziyaretleriyle bizlere güç verdiler.

İYİ Parti İnegöl İlçe Kongremizi, 18 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Bu önemli günde, ilçe başkanımızı ve yeni yönetim kurulumuzu delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz.

Partimizin İnegöl'de daha da güçlenmesi, ortak hedeflerimize emin adımlarla ilerleyebilmesi adına, bu süreci büyük bir olgunluk ve birlik içinde sürdürüyoruz. Şahsım adına, bu kutlu yolda yeniden aday olma niyetimi kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Tüm üyelerimizi ve dava arkadaşlarımızı, 18 Ekim’de yapılacak kongremize davet ediyor; birlikte nice güzel başarılara imza atacağımıza olan inancımı yineliyorum.

Recep Bayrak

İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı”