

Bir senedir aynı kreşte eğitim gören Berra, yaz tatiliyle birlikte aynı kreşte yaz okuluna devam etti. Berra, 12 Ağustos 2025 tarihinde kreşte düzenlenen ve çocukların havuza girdiği etkinlikte boğuldu. Okul yüzme öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Berra, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berra, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Berra'nın minik kalbi 7. günün sonunda durdu. Berra, İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



Berra için İnegöl'de adalet yürüyüşü düzenlendi. İnegöl Belediyesi eski binası önünde toplanan kalabalık ellerinde pankartlarla sloganlar atarak kent meydanına kadar yürüdüler. Yürüyüşün sonunda konuşan Berra'nın babası İsmail Dizi, "Buraya Berra’nın adaletini aramaya geldik. 4 yaşında bizim kızımız Berra yaklaşık 1,5 ay önce gittiği anaokulu demiyorum, ihmal yuvasında, yüzme dersi sırasında öğretmenlerinin gözü önünde dakikalarca boğularak vefat etmiştir. Olayın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen soruşturma hala devam ediyor. Şüpheliler hala serbest. Akşamları onlar çocuklarına sarılıyor. Biz her gün mezarlığa gidiyoruz. Oradaki veliler çocuklarını hala oraya gönderiyorlar. Özellikle belirtmek isteriz ki bu bir kaza değil, cinayettir. Bunlar orada kızımızı boğdular. Cinayet işlediler." dedi.

Berra'nın annesi Beyza Turan ise, "Bizim yavrumuzun başına gelen olay ne Türkiye’de ne de yurt dışında başka bir örneği olmayan olaydır. Dünyada yüzme dersi sırasında boğulan bir çocuk yoktur. Fakat yavrumuz anaokulunun para hırsı nedeniyle, denetimsizlik nedeniyle, yasalara uyulmaması nedeniyle boğularak vefat etmiştir. Berra için adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.