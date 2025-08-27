İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak yaptığı yazılı açıklamasında, “ İnegöl’de ekmek fiyatlarına dair alınan son karar, kamuoyuna “zam yapılmadı” şeklinde yansıtılmıştır. Ancak gerçekte, vatandaşlarımızın sofrasına gizli bir zam uygulanmıştır. 220 gram olarak satılan ekmek, 200 grama düşürülmüş; fiyat ise 15 TL olarak sabit tutulmuştur. Yani vatandaşımız aynı parayı ödemeye devam etmekte, ancak karşılığında daha az ekmek almaktadır.” dedi.

MİLLETİMİZİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

Bu zammın kabul edilemeyeceğini söyleyen Bayrak, “ Bu yöntem, şeffaflıktan uzak ve aldatıcı bir yaklaşımdır. Fiyat artışını gizlemek adına gramajı düşürmek, doğrudan zam yapmaktan bile daha ağırdır. Çünkü bu uygulama, milletimizin aklıyla alay etmek, vatandaşın gerçeği görmesini engellemektir.

VATANDAŞTAN ÇIKARIYORLAR

Ekmeğin en temel ihtiyaç malzemesi olduğunu söyleyen Başkan Bayrak, “Ekmek, toplumumuzun en temel gıdasıdır. Sofralarımızın vazgeçilmezidir. Böylesine önemli bir değer üzerinden oynanan bu “gramaj oyunu” ne vicdana ne de adalet duygusuna sığmaktadır. Artan maliyetler bahane edilerek yapılan her düzenlemenin faturası, yine ve yeniden vatandaşımıza çıkarılmaktadır. Millet bu kadar geçim sıkıntısı içindeyken, hangi zammı konuşuyoruz? Vatandaşın yediği kuru ekmeğe bile mi göz diktiniz? Bu yaklaşım, hem vicdanı hem de toplumsal adaleti zedelemektedir.” Diye konuştu.

BİZİM RIZAMIZ YOKTUR

Yapılan gizli zamma rıza göstermediklerini de söyleyen Bayrak, “Bizim beklentimiz nettir: Eğer gerçekten bir zam yapılması gerekiyorsa, bu durum açıkça ve dürüstçe vatandaşımıza duyurulmalıdır. Halkımızın aldatılmasına, ekmeğinin küçültülerek gizli şekilde zam yapılmasına asla rıza gösterilemez. İnegöllü hemşerilerimiz bilmelidir ki; bugün 220 gramdan 200 grama düşürülen ekmek, yarın daha da küçülme riskiyle karşı karşıyadır. Bu gidişat kabul edilemez. Ekmekle oynamak, milletimizin onuruyla oynamaktır. Bizler, vatandaşlarımızın hakkını ve sofrasındaki ekmeğini korumak için bu uygulamanın karşısında olacağız.” Şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN