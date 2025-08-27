Sarı-lacivertliler, Portekiz temsilcilerine karşı bugüne dek oynadığı 13 maçta 5 galibiyet elde ederken, 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. 6 müsabakada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki ilk Portekizli rakibi ise Benfica oldu.

1975-1976 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçı 7-0 kaybetmiş, rövanşta ise sahasında 1-0’lık galibiyet elde etmişti.

Benfica deplasmanında galibiyeti yok

Fenerbahçe, Portekiz ekipleriyle oynadığı 13 maçın 7’sinde Benfica ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Lizbon’da çıktığı 3 mücadeleden ise mağlup ayrıldı. 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı sahasında 1-0 kazanmasına rağmen, rövanşta deplasmanda 3-1 yenilerek final biletini kaçırdı. İki takım, 2018-2019 sezonunda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştı. Benfica, evindeki karşılaşmayı 1-0 kazanırken, İstanbul’daki mücadele 1-1 sona erdi ve Portekiz temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Porto'ya karşı kazanamadı

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz temsilcileri Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga ile karşılaştı. Bu takımlar arasında yalnızca Porto’ya karşı galibiyet elde edemedi. 1990-1991 sezonunda UEFA Kupası’nda Vitoria Setubal ile eşleşen sarı-lacivertliler, İstanbul’da oynanan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanırken, rövanşta da deplasmanda 3-2 galip gelerek bir üst tura yükseldi. 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Porto ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, hem deplasmanda oynanan maçı 3-1, hem de evindeki karşılaşmayı 2-1 kaybetti. 2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, İstanbul’daki ilk maçı 1-0 kazansa da rövanşta Portekiz’de 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Portekiz ekiplerine karşı oynadığı 13 maçta toplam 14 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 23 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 42. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde yarın 42. karşılaşmasına çıkacak. Şimdiye kadar oynadığı 41 maçta 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgi alan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 62 kez havalandırırken, kendi kalesinde 50 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Yiğit Efe Demir, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran.