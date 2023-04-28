Bursaspor’un efsane eski futbolcuları aynı zamanda İYİ Parti Osmangazi İlçe Spor Komisyonu Başkanı Esat Bayram, komisyon üyeleri Beyhan Çalışkan, Ali Nail Durmuş, Adnan Yıldız ile İYİ Parti İnegöl İlçe Başkan Vekili Gökhan Yalım, kulüp tesislerimizi ziyaret ederek ekibimize moral ziyareti gerçekleştirdiler.

İYİ Parti heyet antrenman sonrası futbolcularımıza baklava ikram ederek Amed maçında başarılar dilediler.

İYİ Parti Osmangazi İlçe Spor Komisyonu Başkanı Esat Bayram, ekibimize Amed maçında başarılar dileyerek, “İYİ Parti Spor Komisyonu üyeleri olarak İnegölspor’umuzu ziyaret etmek ve cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Amed maçında başarılar dilemek istedik. İnegölspor Bursa’mızın köklü ve önemli kulüplerinin başlarında geliyor ve geçmişte Türk futboluna önemli isimler kazandırmıştır. Şuan zor günler geçirmiş olsa da inşallah en kısa zamanda toparlanacaktır. Bizler her zaman İnegölspor’un yanında ve destekçisiyiz” dedi.

Kulüp Başkanımız Kani Ademoğlu ise “Ziyaretleri için İYİ Parti Spor Komisyonu üyelerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Amed maçı öncesi bizleri ziyaret edip oyuncularımıza moral vermek istediler. Camiamız adına kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağımız Amed maçından puan yada puanlarla ayrılmak istiyoruz. Bunu başaracak güce de sahibiz” ifadelerini kullandı.

MURAT ERDOĞAN