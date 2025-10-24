İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1’in bağlı bulunduğu ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık A.Ş.’ye kayyım atandığını açıkladı.

ELE 1 TMSF’ye devredildi televizyon yönetimine kayyım atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TELE1 isimli Tv kanalında genel yayın yönetmeni olan ve Casusluk suçundan gözaltına alınna şüpheli Merdan

Yanardağ'ın söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiilikullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ’ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli Tv kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC RADYO TELEVİZYON VE DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nce bugün verilen kararla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiştir.”