Kestane toplama ayı olarak bilinen Ekim'de hasadın toplanması ile birlikte Gazelli Mahallesi sakinleri örnek bir projeye imza attı.

Yıl boyunca ev ve tarla işlerinde kendilerine yardımcı olan ve hayat arkadaşlığı yapan eşlerini ödüllendirmek isteyen mahalle sakinleri, İnegöl'de açılan Gazelli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği lokalini 1 günlüğüne kadınlara tahsis etti.

Hasattan toplanan kestanelerden her aile belirli bir payı Kestane Kebap Gecesi için derneğe bağışladı. Aileler ve kadınlar arasındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı amaç edinen organizasyon, büyük ilgi görünce her yıl devam ettirilmesine karar verildi.

İnegöl'de toplanan köy nüfusuna kayıtlı yüzlerce kadın, eşleri tarafından kendilerine tahsis edilerek ikram edilen kestaneleri afiyetle yedi.

Dernek Başkanı Mustafa Okur "Tüm yıl boyunca bizim en büyük destekçimiz olan eşlerimize armağan ettiğimiz sembolik bir gün bu gün. Elbette ki o'nların emekleri ve haklarını böyle şeylerle ödeyemeyiz. Ancak sembolikte olsa verdiğimiz değeri göstermeye çalışıyoruz. Projemize olan ilgiden çok memnunuz. Bu yıl kestane rekoltesinden oldukça memnun kaldık. Hastalık olmayan bir sezondayız. Bu nedenle tüm ilçe halkımızı, Bursa ve tüm illerde ki vatandaşlarımızı Gazelli kestanesini keşfetmeye ve tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

