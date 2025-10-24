Uludağ eteklerinde yer alan Maden Mahallesi’nin ormanlık alanları, yağmurun ardından çöken sisle birlikte adeta renk cümbüşüne sahne oldu.

Yeşilin ve gri tonlarının iç içe geçtiği manzara, eşsiz bir görsel şölen oluştururken, bölgeye hakim atmosfer drone kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı Şaban Kılıçcı, bölgenin kartpostallık güzelliğini görüntüleyerek doğanın büyüleyici atmosferini izleyiciyle buluşturdu.

Bölgeden yükselen sis ve sonbaharın tonları, izleyenlere masalsı bir hava sunarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Doğa tutkunları, Maden Mahallesi’nin bu dönem fotoğrafçılar için cazibe merkezine dönüştüğünü ifade etti.