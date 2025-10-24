B880Fa4D 9B0B 429D A240 91E2Aa899B85Uludağ eteklerinde yer alan Maden Mahallesi’nin ormanlık alanları, yağmurun ardından çöken sisle birlikte adeta renk cümbüşüne sahne oldu.

Yeşilin ve gri tonlarının iç içe geçtiği manzara, eşsiz bir görsel şölen oluştururken, bölgeye hakim atmosfer drone kamerasıyla ölümsüzleştirildi.

Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı Şaban Kılıçcı, bölgenin kartpostallık güzelliğini görüntüleyerek doğanın büyüleyici atmosferini izleyiciyle buluşturdu.

Bölgeden yükselen sis ve sonbaharın tonları, izleyenlere masalsı bir hava sunarken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Doğa tutkunları, Maden Mahallesi'nin bu dönem fotoğrafçılar için cazibe merkezine dönüştüğünü ifade etti.

8Ebdc83D D1D2 496F 8E03 59B84Df72Eec9A0F55C3 3456 49D1 A5Db F066Af55323578Adf723 1A4E 4454 9909 59E757D585A9873E1709 Fc2E 491E A3D9 536Cfad38FfcAaee0205 C96C 4A26 Ad07 8D09Fb16A5Bc

