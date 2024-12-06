İzmir Bornova Belediyesi, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesinin yıldönümünde Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen kahvaltıda kadın meclis üyeleri, muhtarlar ve yöneticileri bir araya getirdi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların siyasetteki artan temsilini vurgularken, yaşam hakları mücadelesinin önemine dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Programa Bornova Belediyesi’nin kadın meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürleri, kadın muhtarlar ve CHP Bornova İlçe Yönetimi’nin kadın üyeleri katıldı.

Kadın siyasetinin güçlü kalesi Bornova

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçenin kadınların siyasetteki varlığına dikkat çekerek, “Geçen dönem 6 kadın muhtarımız vardı, bu dönem 12’ye çıktı. Belediyemizde 16 kadın müdürümüz görev yapıyor, yakında 17’ncisi göreve başlayacak. 8 başkan yardımcımızın 4’ü kadın. Bu, Bornova’nın kadın siyasetinde ne kadar iddialı bir kent olduğunun göstergesi” dedi.

“Kadınların yaşam hakkı, en önemli mücadele alanı”

Türkiye’de kadınların yaşam haklarıyla ilgili sorunlara da vurgu yapan Başkan Eşki, “Kadınların kendilerini ifade edemedikleri, çığlıklarının duyulmadığı bir dönemden geçiyoruz. Bu, mücadelenin en zor safhası. Ancak unutmayalım, karanlığın en yoğun olduğu an, sabaha en yakındır. Aydınlık bir Cumhuriyet için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Atatürk’ün ektiği tohumlar Bornova’da yeşeriyor”

Bornova Belediye Meclis Üyesi Şebnem Türe ise 5 Aralık’ın anlam ve önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ün mirası ve kadınlarımızın azmiyle ülkemizi ve Bornova’mızı daha ileriye taşıyacağız. Bu özel günü Atamıza sevgi ve saygıyla kutluyoruz”

Zübeyde Hanım’ın mezarına ziyaret

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Dramalılar Köşkü’ndeki programın ardından kadın muhtarlarla birlikte Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki mezarını ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı.