İzmir'de Çiğli Belediyesi’nde 310 memuru ilgilendiren toplu iş sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme memurlar tarafından sevinçle karşılandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Belediye Fakir Baykurt Salonunda düzenlenen törenle Toplu İş Sözleşmesini imzaladı.

Sözleşme kapsamında 15 bin TL olan Sosyal Denge Tazminatı yüzde 40 artışla 21 bin TL’ye yükseltildi. Törene TÜM BEL-SEN 2 Nolu Şube Yöneticileri, İş Yeri Temsilcileri ile belediye memurları katıldı. Sözleşme memurlara sağladığı mali hakların yanı sıra sosyal haklarla da dikkat çekti.

Seçim öncesi verdiği bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadığını vurgulayan Başkan Onur Emrah Yıldız, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memur olduğumda ben de örgütlü mücadelemi TÜM BEL-SEN’de yürütmüştüm. Kendilerinin örgütlü yapısını iyi bilirim. Ancak hayat bizi yıllar sonra farklı bir noktada bir araya getirdi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bizlerin asli görevi işçinin ve emekçinin yanında olmaktır. Memurlarımızı enflasyona ezdirmemek adına çok ciddi bir inisiyatif aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Ben birlikte mesai yaptığım memur ve işçi arkadaşlarım için her şeyi yapmaya hazırım. Belediye sosyal denge tazminatı için de söz vermiştim. Seçimde öncesi verdiğim sözlerimi tek tek tutmak için çalışıyorum. Hem işçimizin hem de memurumuzun maaşını zamanında ve eksiksiz alacağı bir mali politikayı sağlama noktasında son derece kararlıyız ve taviz vermeyeceğiz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Toplu İş Sözleşmesi’nin diğer belediyelere göre ortalamanın üstünde olduğunu belirten TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt, “Bizler hak ve hukuk gibi temel değerlere sahip çıkmak için çabalıyoruz. İşimiz hiç kolay değil fakat bunun için mücadele etmek gibi bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Attığımız her imzadan sonra da ciddi bir sorumluluğumuz var. Ancak buna rağmen, belediyelerimiz emekçisi ve kentlisi ile bir düzen kurmak için kaynaklarını sonuna kadar kullanıyor. Bu kısım çok ama çok önemlidir; gelinen noktanın bir kazanım olduğunu bilmeliyiz. Belediye Başkanımız da bu dayanışma ile mücadelemize destek veriyor. Bu toplu sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.