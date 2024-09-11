Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Elvanlar Plastik firması çalışanlarından oluşturulan Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından verilen eğitimler devam ediyor. Bu eğitimler kapsamında Çayırova’da kurulu bulunan Elvanlar Plastik firması çalışanlarından oluşturulan acil durum ekiplerine eğitim verildi.

İşletmede, olası yangın ve diğer acil durumlara karşı kurulan acil durum ekip personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimde yanma ve yangın, yangın yerinde olası riskler, söndürme maddeleri ve söndürme teknikleri, taşınabilir yangın söndürücüler ve acil durumlarda kullanımı başta olmak üzere birçok konuda teorik bilgiler sunuldu.

YANGINA MÜDAHALE

Eğitimin pratik bölümünde ise taşınabilir yangın söndürücülerle uygulamalı çalışma yapıldı. Kontrollü bir ortamda oluşturulan akaryakıt yangınına müdahale edilerek söndürücülerin kullanım etkinliği gözlemlendi. Katılımcıların hepsi çıkan yangını başarıyla söndürdü. Ayrıca tesiste, olası yangın durumuna karşı mevcut bulunan yangın hortum dolaplarının da acil durumlarda kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmada, hortum dolaplarının aktif hale getirilmesi, hortum açma ve doğru su akımlarının kullanımı gerçekleştirildi.