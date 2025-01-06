İzmir, eğitimde kaliteyi artıracak

İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF desteğiyle yürütülen ve öğrenme kayıplarını gidermeyi hedefleyen "Temel Eğitimde Öğrenme Kayıplarının Giderilmesi ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi" İzmir’de önemli bir aşamaya geldi. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde 20 ilde başlatılan proje, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de devam ederek daha fazla öğretmene ulaşmayı hedefliyor. Bu proje ile örgün eğitimin kesintiye uğraması, okula devamsızlık, okul terki, deprem ve pandemi gibi sebeplerle yaşanan öğrenme kayıplarının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda İzmir, projenin yaygınlaştırılması aşamasında önemli bir rol üstleniyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınıf öğretmenliği, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve Türkçe branşlarında eğitimler düzenleyerek öğretmenlerin bu projeye dâhil olmalarını sağlıyor. Eğitimlerin amacı, öğretmenlere öğrencilerin öğrenme kayıplarını giderebilecekleri etkili materyaller geliştirme ve bu materyalleri sınıf içi öğretim süreçlerinetakviyekonusunda yardımcı olmak.

İzmir’ de Öğretmenlere Çevrim İçi Eğitim

Proje çerçevesinde, İzmir’deki öğretmenler için çevrim içi eğitimler düzenlenerek öğretmenlere, öğrenme kayıplarını tespit etme, bu kayıplara yönelik müdahale programları geliştirme ve geliştirilen materyalleri kullanarak öğrencilerin eğitimine katkı sağlama yöntemleri anlatılacak. Eğitici eğitimlerinin ardından, öğretmenlerin geliştirdiği materyaller, okullarda ilk ve ortaokul düzeyinde kullanılmaya başlanacak. Bu materyallerin, öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Materyallerin Etkinliği İzlenecek

Projenin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği açısından, İzmir’deki okullarda yapılan uygulamalarla geliştirilen materyallerin etkinliği izlenecek. Öğretmenler, bu materyalleri sınıf içi etkinliklerde kullanarak öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Projenin sonunda elde edilecek veriler, materyallerin ne derece etkili olduğunu gösterecek ve diğer illere yayılacak uygulamaların temelini oluşturacak.

İzmir, eğitimde kaliteyi artıracak

Bu proje sayesinde, İzmir’deki öğrencilerin öğrenme kayıpları daha hızlı bir şekilde giderilecek ve eğitim süreçlerine hızla adapte olmaları sağlanacak. Aynı zamanda, öğretmenlerin eğitimi ve materyallerin sınıf içi kullanımı, eğitimdeki kaliteyi artırarak öğrencilere daha verimli bir öğrenme ortamı sunmayı hedefliyor.

İzmir, proje kapsamında atılan bu önemli adımla öğrenme kayıplarını gidermek ve öğretim süreçlerini güçlendirmek adına Türkiye genelindeki 20 ilden biri olarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Bu sayede İzmir'deki okullar yalnızca yerel düzeyde değil aynı zamanda Türkiye genelindeki eğitim sistemine de katkı sağlamaya devam edecek.