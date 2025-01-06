SGK, milyonlarca emeklinin prim ödemelerini geçmişe dönük olarak incelemeye aldı. Şu anda, prim ödemelerinde usulsüzlük şüphesi taşıyan emekliler ifadeye çağrılıyor. Son günlerde başlatılan bu uygulama nedeniyle binlerce emeklinin tebligat almaya başladığı öne sürülüyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, herhangi bir işte çalışmadığı halde kendisini sigortalı gösteren ve 'naylon şirketler' üzerinden emeklilik hakkı kazananlara yönelik denetimleri artıran SGK, incelemeye alınan emeklilerden 3 iş günü içinde ifade vermelerini istedi.

Şüpheli durumu tespit edilen emeklilerin, haksız şekilde maaş aldıkları sonucuna varılması halinde, prim ödemeleri sistemden iptal edilecek ve aldıkları emekli maaşlarını yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalacaklar.

Emeklilik tarihi itibarıyla geriye dönük incelemelerin 10 yıl boyunca yapılabileceği öğrenildi. Ancak bu sürenin aşılması durumunda, usülsüz maaş alan emeklilere zaman aşımı nedeniyle iptal veya iade cezası uygulanamayacak.