Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve belediye işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde buluştu.İZMİR (İGFA) - Foça'da Bağarası Çok Amaçlı Salonda gerçekleşen Emek ve Dayanışma Günü buluşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 1 Mayıs buluşmasına Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ve eşi Seçil Gürbüz, CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz, belediye bürokratları ve Disk/Genel-İş 4 No’lu Şube üyesi belediye işçileri katıldı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün konuşmasının ardından, Disk/Genel-İş Sendikasının basın açıklaması okundu.

Başkan Gürbüz, konuşmasında, emeğin sömürülmediği, alın terinin karşılığının alınabildiği, keyifle huzurla yaşanan günlere erişmek umuduyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Konuşmalar sonraında birlikte kahvaltı yapan işçiler, Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs kutlamalarına katılmak için İzmir’e hareket etti.