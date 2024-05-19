İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde bulunan üç iletişim bölümü olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim Bölümleri tarafından 21-24 Mayıs 2024 tarihlerinde “Uygulamalı İletişim Festivali-2” düzenlenecek. Uygulamalı İletişim Festivali’nin (İLETFEST2) 2024 yılı teması "İletişim ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Işık Tut" olarak belirlendi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (UBF) tarafından düzenlenen ve iletişimin çeşitli alanlarındaki yeni gelişmelerle, öğrencileri, akademisyenleri ve alanında uzman konukları bir araya getirmeyi amaçlayan Uygulamalı İletişim Festivali’nin bu yıl ikincisi düzenlenecek. Festivalde sinema, gazetecilik, reklamcılık, halkla İlişkiler, yeni medya gibi iletişimin ana dallarında; paneller, atölyeler, söyleşiler, sergiler, film gösterimleri gibi birçok etkinlik gerçekleşecek. "Uygulamalı" içeriği ile bu alanda bir ilke de imza atacak olan festivalde, öğrencilere teorik bilginin yanında özellikle pratik beceriler kazandırmak amacıyla atölye çalışmalarına da yer verilecek.

ILETFEST2’nin teması “İletişim ve Sürdürülebilirlik”

İlki yoğun ilgi gören ve öğrencilerin, kariyer gelişimi açısından oldukça faydalı bulduğu ‘Uygulamalı İletişim Festivali’nin ikincisi düzenleniyor. Bu yıl “İletişim ve Sürdürülebilirlik” teması ile yola çıkan İLETFEST2; iletişim mesleğini, gelişen teknoloji ve içerik konularını, sürdürülebilirlik iletişimi ile etkileşimini öğrencilere anlatmayı amaçlıyor. Geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak için öğrencilerin iletişim mesleğinin sürdürülebilirlik anlayışıyla bütünleşmesi konularını kavraması amacıyla İLETFEST2’de “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ile uyumlu etkinlikler düzenlenecek.

Üniversite-sektör iş birlikleri düzenlenecek

İLETFEST2, sektörde yer alan profesyonelleri, öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirerek, iletişim alanındaki güncel konuların tartışılmasına ve paylaşılmasına imkan sağlayacak. Festivalde aynı zamanda iletişim alanında kariyer hedefleyen öğrencilerle profesyonelleri bir araya getirerek üniversite-sektör iş birliklerine de zemin hazırlaması amaçlanıyor.