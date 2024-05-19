Bursa’da zanaat atölyeleriyle orta okul öğrencileri, temel mesleki becerilerini keşfetme imkanı bulacak. Bursa’da Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Tophane MTAL ve Mimar Sinan MTAL, METEK III kapsamında ’Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Okulları’ olarak yer alacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen METEK III (Mesleki ve Teknik Eğitimin Arttırılması) Projesi çerçevesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Günay, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdürleri ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda Bursa’nın mesleki eğitim ve sektör iş birliğinde yürüttüğü önemli çalışmalar olduğuna vurgu yapan Daire Başkanı Mustafa Günay ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Millî Eğitim Bakanlığı, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde ’zanaat atölyeleri’ olarak adlandırılan kurslar açacak. Bursa’da da pilot iller arasında yer alıyor. Meslek edinmenin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi önemli" dedi.

METEK III çerçevesinde Türkiye genelinde 15 okulda kurulan Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerine de ayrı bir başlık açıldı. Daire Başkanı Mustafa Günay, mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın daimi olarak kurulması yoluyla öğretmenlerin sürekli mesleki gelişiminin sağlanarak sektörde yaşanan gelişmelere öğretmenlerin uyumlanmasını gerçekleştirmek üzere hayata geçirilen Sektörel Mükemmeliyet Merkezleriyle ilgili yönergenin resmîleşerek bu merkezlere genel koordinatör ve mesleki gelişim koordinatörü görevlendirilmesine ilişkin sürecin başladığını, bu doğrultuda yürütülecek çalışmaların da hız kazanacağını ifade etti.

Bursa’nın da aralarında yer aldığı 25 pilot ilde uygulanan METEK III projesi ile mesleki ve teknik eğitimde özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, eğitim ve istihdam süreçlerinin uyumuna dair bilinç ve ortak anlayış geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimde ve özel sektörde son gelişmelere dair bilgi paylaşımının sağlanması hedefleniyor. Bursa’da Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi MTAL, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği MTAL, Tophane MTAL ve Mimar Sinan MTAL METEK III kapsamında ‘Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Okulları’ olarak yer alıyor.