İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Uyuşturucu, madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında 1 Ton 23 Kg metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonun detaylarını şu şekilde aktardı:

Operasyonlarda 1’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara’nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerinde 10 ayrı adres ve 4 ayrı araca düzenlenen “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında;

808 kg sıvı Metamfetamin,

60 kg kristal Metamfetamin,

136 kg Aseton maddesi ve

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise;

147,5 kg sıvı metamfetamin ve

7,5 kg kristal metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu:

1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve

Hassas terazilere el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle!