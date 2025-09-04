İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren Nemport Limanı’nda sabaha karşı 04.00 sıralarında konteyner depolama alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 10 arazöz, 4 tonaj araç, 2 endüstriyel araç ve çok sayıda personel ile olay yerine sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ve ilçe belediyelerden gelen su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yapılan incelemelerde, yanan konteynerlerde balık yağı bulunduğu ve alevlerin bölgeyi hızla sardığı belirlendi.

Aynı zamanda otluk alana da sıçradığı belirlenen alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İzmir İtfaiyesi’nin yaklaşık üç saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın, tehlikeli kimyasal içeren konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı