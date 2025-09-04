Bu kapsamda her bir öğrenciye 3 bin TL olmak üzere 16 bin haneye toplamda 48 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ekonomik durumu yeterli olmayan ailelerin çocuklarına yönelik önemli bir destek programı yürütüyor.

Eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen proje kapsamında öğrencilere kırtasiye ve okul giyim desteği sağlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte 41 kart aracılığıyla öğrencilere kırtasiye ve giyim desteği verilmeye başlandı. Bu kapsamda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan ailelere çocuk başına su faturası nakit yardımı tanımlı 41 kartlarına 1500 TL, kırtasiye, giyim yardımı tanımlı 41 kartlarına ise yine 1500 TL okul kıyafeti desteği ödemeleri yatırıldı. Böylece 16 bin haneye 3’er bin TL olmak üzere toplamda 48 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

41 KART PROGRAMI İLE KOLAY ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve ailelerine destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi gören öğrenciler için önemli bir destek programını hayata geçirdi. Destek programından yararlanmak isteyen ailelerin, Büyükşehir Belediyesi’nin “41 Kart” sistemine kayıtlı olması gerekiyor. Bu sistemle destekler hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, destek miktarının yıllara ve kişi sayısına göre değişkenlik gösterdiği ancak her yıl artan bir ivmeyle daha çok öğrencinin yardım aldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve ulaşım projeleriyle değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik ilkesiyle de vatandaşlarının hayatına dokunuyor. Eğitim desteği programları da bu anlayışın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Belediye yetkilileri, “Her çocuğumuzun eşit şartlarda eğitim alabilmesi için çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yanında olmak en büyük önceliğimiz” açıklamasıyla eğitimde fırsat eşitliğini ortaya koyuyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ GÜÇLENİYOR

Eğitime yapılan bu yatırımların, Kocaeli’nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı vurgulanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen destek programı, bu yıl da binlerce öğrenciye umut oldu.