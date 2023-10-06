Karabağlar Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesi 2 milyar 500 bin lira olarak kabul edildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, mütevazı bütçeye rağmen kamunun genel çıkarına hizmet eden birçok projeyi yaşama geçirdiklerini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmirde Karabağlar Belediye Meclisi’nin ekim ayı toplantılarının ikinci birleşimi ana hizmet binasındaki meclis toplantı salonunda yapıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mümtaz Rodos ve Komisyon Başkanvekili İnan Demirgıran, 2024 bütçesiyle ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Komisyon Üyesi İbrahim Ulubaş da AK Parti adına görüşlerini paylaştı. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu ve meclis üyeleri değerlendirmelerini yaptılar.

Değerlendirmelerin ardından konuşan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, 2 milyar 50 milyon liranın, 500 bin kişinin yaşadığı Karabağlar için mütevazı bir rakam olduğunu vurguladı.

Kentsel gelişim bakımından sıkıntılı olan bir ilçede, aklı, plan ve projeyi ön plana çıkararak hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Başkan Selvitopu, “Personel sayımız yıllar içinde azalsa bile, hizmetlerimizin sayısı ve kalitesi hızla artıyor. Araç parklarımız gençleşip güçleniyor. Çok personel çalıştırıp maaş ödeyemez kurumlar olduğunu biliyoruz” dedi.