Olay, 4 Ekim'de, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Bulvarı'ndaki bir erkek kuaföründe meydana geldi. Kuaför işletmecisi Mehmet Yiğit, yaklaşık 2 yıl önce sahiplendiği ve "Çakıl" adını verdiği kediye yönelik şiddet uygulandığını fark etti. Yiğit, kediyi daha önce aktif ve sevecen bir şekilde gördüğü halde son bir haftada sürekli yattığını ve yürüyüşünde aksamalar yaşandığını gözlemledi. Bu durumun anormal olduğunu düşünen Yiğit, hemen kediyi bir veterinere götürdü. Veteriner muayenesinde kedinin sol arka patisinde tırnak kırılması tespit edildi ve tedaviye başlandı.

Ancak Mehmet Yiğit, kedinin beklenmedik değişen davranışlarını anlayamadı ve neler olup bittiğini öğrenmek için güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtları incelediğinde, iş yerinde çırak olarak çalışan M.A.'nın, kediye şiddet uyguladığını gördü. Çırak olan M.A., kuaförün içinde kameranın olmadığı saatlerde, kediye işkence yapmıştı. Yiğit, güvenlik kamerası kayıtlarında M.A.'nın, kedinin ense kısmından tutup arka odaya götürdüğünü, ardından kediye defalarca tekme attığını, duvara vurduğunu ve yere yatırıp başına bastığını gözlemledi. 5 dakika 22 saniyelik kayıtlarda M.A.'nın, kaçan kediye defalarca saldırdığını ve bu süreçte 10'dan fazla kez duvara ve zemine fırlattığını tespit etti. Şiddet olayı, başka bir çırağın dükkana gelmesiyle son buldu.

Olayın ardından Mehmet Yiğit, yaşananları polise bildirdi ve M.A. hakkında şikayetçi oldu. M.A.'ya neden böyle bir şiddet uyguladığını sorduğunu ifade eden Yiğit, "Zaten şüpheleniyordum. Normalde kedi M.A.'yı gördüğünde kaçmaya başlıyordu. Sürekli darp ediyormuş demek ki. Görünce elim ve ayağım titredi. Bu benim için bir çocuk gibiydi. Bir anne ve baba çocuklarıyla ilgili ne hissederse, aynısını hissettim. Bu tam anlamıyla bir canilik. Neden böyle yaptığını sordum ve bana kendisini tırmaladığı için yaptığını söyledi. Ancak bugüne kadar hiç kimseyi tırmalamadı" şeklinde konuştu.