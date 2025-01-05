İzmir Büyükşehir Belediyesi, peyzaj ve aydınlatma düzenlemesi de yaparak terminal çevresini gece ayrı, gündüz ayrı bir güzelliğe kavuşturdu.

Yapımı süren Buca Onat Tüneli Projesi kapsamında tamamlanarak trafiğe açılan bağlantı yolu viyadüklerinin altında kalan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin giriş kapısının da bulunduğu alanda peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fen İşleri, Yapı İşleri, Park ve Bahçeler dairesi başkanlıklarının ortaklaşa yürüttüğü projeyi yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Dr. Cemil Tugay’a sahada İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç ve birim yöneticileri eşlik etti.

Çalışma kapsamında viyadük ayaklarına Arap yaseminleri sardırıldı. Viyadük altlarında gölge ve yarı gölgeye dayanıklı bitki türleri ile bazalt rengi dolomit taşı ve kiremit kırıkları kullanıldı.

Yaya ve araç sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda çınar ve lale ağaçları kullanılarak gölge geçiş alanları oluşturuldu. Sülün akasya, erguvan gibi ağaç türleri ve gold taflan, beyaz alacalı taflan, alev çalısı, lavantin, gaura, sarıpapatya, dodonaea, zeytin çalısı gibi çalı türleri kullanılarak bitkilerdeki renk geçişleri ile görsel bir kullanım oluşturuldu. Alanın otobana bağlanan kısımlarında ise çınar yapraklı dut ve mavi servi gibi ağaç türleri ile susuzluğa dayanıklı çalı türleri kullanıldı.

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı viyadük altında yaptığı düzenlemelerde vandalizme ve dış koşullara dayanıklı, tamirin kolayca yapılabileceği, uzun ömürlü ve sürdürülebilir malzemeler kullandı. Otogar girişi ve belirli noktalarda güvenli yaya geçitleri oluşturuldu. Viyadük altında yürütülen aydınlatma çalışmalarıyla cadde boydan boya ışıl ışıl bir görünüme kavuşturuldu. Proje kapsamında 238 ağaç, 28 bin 205 çalı, 38 bin 300 yer örtücü ve 100 adet sarılıcı bitki dikimi yapıldı. Ekipler alanda dikim ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.