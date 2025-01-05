Sabahın erken saatlerinden itibaren teleferikle zirveye gitmek isteyenler, yarım saati aşan bir bekleme süresiyle karşılaştı. Hafta sonu, otel konaklamalarının yanı sıra günübirlikçilerle de dolan Uludağ’da yoğunluk artmış durumda. Bazı ziyaretçiler kendi araçlarıyla zirveye çıkarken, diğerleri araç trafiğinden kaçmak ve Bursa manzarasını izlemek için teleferiği tercih etti. Teleferik istasyonunda, sabah saatlerinden itibaren metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu.



Güvenliğin belli sayıda içeri aldığı teleferiğin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Zirvedeki kar kalınlığı 50 santimetreyi geçerken, hava sıcaklığı ise eksi 6 derece olarak açıklandı.



Güzel bir hafta sonu için zirveye çıkmak istediklerini belirten vatandaşlar, yaklaşık yarım saattir kuyrukta olduklarını ancak arkadaşlarla zirveye teleferikle çıkmanın farklı bir deneyim olacağını söyledi.

Gidiş dönüş bilet fiyatının tam 350, öğrencide 175 olduğu teleferik tesisleri, akşam 19.00’a kadar hizmet veriyor.