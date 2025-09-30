İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de 16 yaşındaki E.B.’nin pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi’ne gerçekleştirdiği saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olurken, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memuru Ömer Amilağ, 22 gün süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybederek şehit oldu.

Ne olmuştu?

8 Eylül sabahı İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıyı, 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. gerçekleştirdi. Saldırıda çıkan çatışma sonucu Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu. İki polis memuru ile bir sivil vatandaş yaralanırken, saldırgan olaydan kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Saldırgan kim?

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırıyı gerçekleştiren kişi, aynı mahallede ikamet eden 16 yaşında bir lise öğrencisiydi ve herhangi bir sabıka kaydı bulunmuyordu. Saldırıda pompalı tüfek kullanan şüphelinin, silahı babasının yaklaşık 10 yıl önce edindiği belirlendi. İzmir Valisi Süleyman Elban, bu bilgiyi kamuoyuyla paylaşırken; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırganın kısa sürede yakalandığını ve olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü duyurdu. Öte yandan, şüphelinin gözaltında kötü muameleye maruz kaldığına dair bazı iddialar ortaya atıldı ancak Vali Elban, bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, şüphelinin adli kaydının bulunmadığını özellikle vurguladı.