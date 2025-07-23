Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi’nde" ikinci etap çalışmaları devam ediyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik geleceği açısından hayati rol üstlenen proje kapsamında temizlenmesi hedeflenen 468 hektarlık alanın birinci etap çalışmalarında 125 hektarlık alan temizlenmişti. Devam eden ikinci etap çalışmalarında ise bugüne kadar 45 hektar alan temizliği tamamlandı. Böylece projenin startından bugüne kadar yapılan çalışmalarda toplam 170 hektar alan dip çamurundan arındırılmış oldu.

Su kalitesi 4 sensörle ölçülüyor

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK-MAM ile birlikte su kalitesini 4 sensörle ölçerek kirliliğe karşı erken uyarı sistemini devrede tutarken, İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ne bağlı "Yunus S" araştırma gemisi ise biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri detaylı şekilde araştırıyor.

"İzmit Körfezi yeniden yaşamla buluşuyor"

Büyükşehir Belediyesi bu örnek projesiyle hem çevre koruma kararlılığını ortaya koyuyor hem de İzmit Körfezi’ni yeniden yaşamla buluşturuyor. Dip çamuru projesinin yürütüldüğü alan, akademik kurumlardan yerel yönetim temsilcilerine, basın ve medya temsilcilerinden bakanlık yetkililerine kadar geniş bir yelpazeden toplam 3 bin 500 kişi tarafından ziyaret edilerek incelendi. Ziyaretler kapsamında katılımcılara dip çamurunun çevresel etkileri, yapılan arıtma ve iyileştirme çalışmaları ile projenin bölgesel ekosistem üzerindeki olumlu sonuçları hakkında detaylı bilgi verildi.