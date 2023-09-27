İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mevlid Kandili dolayısıyla camii, hastane ve karakollarda helva ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğumunu ifade eden Mevlid Kandilinde kentin dört bir yanında vatandaşlara helva ikram etti.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün hazırladığı helvalar İzmit Belediyesi yöneticileri tarafından camilerde vatandaşlara ikram edildi.

İzmit Belediyesi hastanelerde ve karakollarda görev yapan çalışanları da unutmadı. Kentin dört bir noktasındaki karakollara ve camilerde de helva dağıtımı yapıldı.