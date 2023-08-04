İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla kadınların keyifli bir gün geçirdiği kadınlar matinesi, Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınları birbirinden güzel etkinliklerle bir araya getirmeye ve kentte kadın dayanışmasını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi’nde kadınlar matinesi düzenlendi. DJ Nuran Özer’in hareketli parçaları ile kendinden geçen kadınlar, sahneyi bir an olsun bile boş bırakmadı.

Programa katılan kadınlar, böylesine keyifli bir organizasyondan dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti