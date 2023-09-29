İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Şehit Ümit Balkan Anaokulu ve 28 Haziran Anaokulundaki minik öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, öğrencilere ve velilerine eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her gün farklı okulları ziyaret ederek anaokulu öğrencilerine sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye ediyor. Başkan Hürriyet, son olarak Şehit Ümit Balkan Anaokulu ve 28 Haziran Anaokulundaki minik öğrencileri sevindirdi.

İZMİT’İN TARİHİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

Okullardaki ortaokula giden öğrencilerin de dersine konuk olan Başkan Hürriyet, İzmit’in tarihi yerleri ile ilgili öğrencilere bilgiler verdi. İzmit’in tarihini tüm öğrencilerin öğrenmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan Başkan Hürriyet, “İzmit Saat Kulesi ve hemen yanındaki Kasr-ı Hümayun çok önemli tarihi yapılar. Osmanlı döneminde İstanbul dışında yapılan tek saray olan Kasr-ı Hümayun, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısını yaptığı yer. Atatürk, yönetim biçiminin Cumhuriyet olacağını ve kadınlara seçme seçilme hakkı verileceğini ilk burada söyledi.

“Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan anısına çok güzel bir kütüphane yaptık. Yahya Kaptan, Kara Fatma ve İpsiz Recep gibi İzmit’in kurtuluşunda önemli rol oynayan kahramanların bulunduğu Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’miz de var. Yeni Cuma olarak bildiğimiz camini eski ismi Pertev Paşa Külliyesi’dir ve Mimar Sinan tarafından yapılmıştı. Buraları ve daha birçok tarihi yeri öğrenmenizi istiyoruz” dedi.