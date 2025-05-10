Kulüp Başkanı Enes Çelik’in daha önce duyurduğu transferin ardından, yeşil-beyazlı ekip bir ismi daha kadrosuna kattı.

Bursaspor, Ertuğrul Ersoy’un ardından bir başka Ertuğrul’u daha renklerine bağladı. Kulüp, Ertuğrul İdris Furat transferini sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan paylaşımda, “Ailemize Hoş Geldin Ertuğrul İdris Furat!” ifadeleri kullanıldı.

2001 doğumlu genç futbolcu, kariyerine son olarak Esenler Erokspor’da devam ediyordu. Asıl mevkisi sağ kanat olan oyuncu, sol kanatta ve forvet hattında da oynayabiliyor.



