İzmit Belediyesi Yeşilova’ya güvenli ve konforlu park kazandırmak için kollarını sıvadı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Barut ve Ceyda Sokak birleşiminde bulunup kısa süre önce mahkeme kararı ile kaldırılan parkı, kısa süre içerisinde Onay Sokak’ta daha güvenli ve konforlu bir şekilde inşa edecek

İzmit Belediyesi bir süre önce Yeşilova Mahallesi Ceyda ve Barut Sokak adresinde bulunan çocuk parkını mahkeme kararı ile kaldırmıştı. Arsadaki hissedarların birinin itirazı öncesinde yıllar önce bölgede inşa edilen parkı kaldıran İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için aynı alanın biraz ilerisinde bulunan Onay Sokak No:19 adresine daha güvenli ve konforlu yeni bir park inşa edecek.

EN YAKIN ZAMANDA VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Konu ile ilgili bölgede incelemelerde bulunan Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür Yardımcısı Serdar Başyiğit, söz konusu parkın en yakın zamanda vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti. Muhtar Filiz, vatandaşları mağdur etmeden en yakın zamanda parkı İzmit’e kazandıracaklarını söyledi.