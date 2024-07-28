Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2024’ün Nazım Hikmet Yılı ilan edilmesiyle, 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında vatan şairinin unutulmaz eseri “Bedreddin Oratoryosu”, İznik Antik Tiyatrosu’nda sahnelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına BKSTV tarafından Atış Grup sponsorluğunda düzenlenen 62. Uluslararası Bursa Festivali, vatan şairi Nazım Hikmet’in unutulmaz eseri “Şeyh Bedreddin Destanı”ndan uyarlanan “Bedreddin Oratoryosu”nu sanatseverlerle buluşturdu. Vatan şairini anma etkinlikleri şehrin dört bir tarafında devam ederken, Geniş Merdiven Orkestrası’nın 62. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında İznik Antik Tiyatrosu’nda sahnelediği unutulmaz eser “Bedreddin Destanı Oratoryosu” izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Oratoryo, Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı’nın ilk bölümünden yapılan şarkı olan “Sedirde” ile başladı. Sanatçılar, 1400’lü yılların başında İznik Gölü kıyısındaki halkın yoksulluğunu tasvir eden şarkının ardından Şeyh Bedreddin’in Teshil isimli eserini yazmasını anlatan “İznik Gölü” bölümü ile devam etti.

Geniş Merdiven Orkestrası, müziği, şarkıları, dansları, tiyatral sahneleri, projeksiyonu ve farklı anlatım öğelerini birlikte kullanarak bütünüyle bir sahne eseri sundu. Seyirciler, hem bir sahne eseri hem de muhteşem bir konser izlediler. Bedreddin Oratoryosu, bu zamana kadar İzmir, Seferihisar ve Yalova’nın yanı sıra Bedreddin ve Börklüce ayaklanmalarının önemli mekânları olan Karaburun ve Efes-Selçuk’ta sahnelenmiş olup, son olarak Bursa Festivali kapsamında İznik’te gerçekleştirildi.

Oratoryoda yer alan eserlerin 15’i, bütünüyle bu oratoryo için 2009 ile 2023 yılları arasında Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım tarafından vokaller ve koro ile gitarlar, vurmalılar, lavta, keman gibi çalgılardan oluşan orkestra için bestelendi.

Muhteşem gecenin sonunda, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, epik oratoryo için sanatçılar Murat Mengirkaon ve Barış Yıldırım’a teşekkür ederek, festival plaketini sundu. Muhteşem bir mekanda güzel bir etkinlik ile Nazım Hikmet’i andıklarının altını çizen Pala, “Bu muhteşem etkinliğin gerçekleşmesine vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve BKSTV yönetimine de teşekkür ediyorum. Bursalılarla bugün İznik’te sonraki günlerde tüm ilçelerde böylesine güzel etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz” dedi.