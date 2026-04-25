Bilecik'te 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' yıl sonu şenlikleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlik hizmetlerine ivme kazandırılması, camilerin ve gençlik mekânlarının gençler tarafından daha aktif kullanılması amacıyla hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi' kapsamında yılsonu şenlikleri Bilecik'te başladı. Bilecik İl Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen programların ilki Osmangazi Camii'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Atatürk İlkokulu öğrencileri katıldı. Program kapsamında Vaiz Ümmühan Bayrakçı tarafından cami ve bölümleri tanıtılarak öğrencilere camiyle iç içe vakit geçirmenin önemi anlatıldı. Cami İmam Hatibi Burak Fatih Efe ise öğrencilere cami adabı konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Etkinliklerde ayrıca cami içerisinde 'Maneviyat İstasyonunda' ayet, hadis ve İslam tarihinden kısa bilgiler paylaşıldı, 'Soru-Cevap İstasyonunda' öğrencilerin aktif katılımıyla etkinlikler gerçekleştirildi. Cami dışında ise geleneksel sokak oyunları oynanarak öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sportif ve eğitsel faaliyetler de düzenlendi. 01 Nisan - 15 Haziran 2026 tarihleri arasında devam edecek proje kapsamında Bilecik genelindeki tüm okulların etkinliklere katılması hedefleniyor.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, 'ÇEDES Projesi ile çocuklarımızın hem cami kültürünü tanıması hem de milli ve manevi değerlerle buluşması bizler için son derece kıymetlidir. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz' dedi.