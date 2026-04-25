BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yaptığı tespit edilen sürücüye toplam 340 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından devriye görevini yürüten ekipler Yeni Sanayi Sitesi'nde bir aracın tehlikeli şekilde araç kullandığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgede yapılan çevre araştırması ve kamera incelemesinde söz konusu aracın drift yaptığı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araç sahibi İ.Y. ve sürücü H.T. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Sürücü H.T.'ye 'Bilerek ve isteyerek aracın ani olarak yönünü değiştirmek/kendi etrafında döndürmek' (drift yapmak) ve 'Sürücü belgesi geri alındığı halde motorlu araç kullanmak' maddelerinden toplam 340 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, araç sahibine ise sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullandırmak maddesinden 40 bin TL idari para cezası kesildi. Araç trafikten men edilirken, sürücü H.T. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.